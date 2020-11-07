محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي إمام قرية بني حسن الشروق بنطاق مركز أبوقر قاص، مما أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة 12 آخرين.اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمةبالمستشفى.