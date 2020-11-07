محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»
السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:25 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي إمام قرية بني حسن الشروق بنطاق مركز أبوقر قاص، مما أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة 12 آخرين.
اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة
بالمستشفى.
اطمئن المحافظ، على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
كما وجه المحافظ، إدارة مرور المنيا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى المنيا العام ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة
بالمستشفى.
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»
اللواء أسامة القاضي
محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب سيارة بـ«الصحراوي الشرقي»
اللواء أسامة القاضي