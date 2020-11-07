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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، اليوم السبت، إن السودان أغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن قتاًلا عنيفًا اندلع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، يوم الأربعاء، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد، بشن عمليات عسكرية ردًا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.

وقالت وكالة سونا، اليوم، إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيجراي، اعتبارًا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت: "علي المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا".

وتابعت: "المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطًا مكثفًا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررًا بليغًا بالمزارعين والإنتاج".

وقصفت الطائرات الإثيوبية تيجراي، أمس الجمعة، وتعهد أبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد.

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