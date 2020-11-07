رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم الحرب على الإرهاب.. مسنة تشارك في الانتخابات بشمال سيناء

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:21 م
مسنة
مسنة
محافظات الدستور
طباعة
على الرغم من كبر سنها، وظروف الحرب على الإرهاب في الوقت الحالي، إلا أن إحدى السيدات من كبار السن حرصت على التوجه للجنة "رمانة" بشمال سيناء، أحد المقار الانتخابية المخصصة لعدد من القرى لتأمين المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

واتبع العديد من الناخبين بمحافظة شمال سيناء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات خلال المشاركة في العملية الانتخابية.

ويشمل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة شمال سيناء بدائرتين انتخابية تضم 11 قسما مخصص لها 7 مقعدا.

وتجري المنافسة على 5 مقاعد مخصصة للقائمة ويتنافس عليها مرشحي قائمتين، بينما تجري المنافسة بين 21 مرشحًا بالمقعد الفردي بدائرة العريش والشيخ زويد ورفح الأولى، بالإضافة إلى تنافس 12 مرشحًا بدائرة بئر العبد والحسنة ونخل الثانية.

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

مذيعة سكاى نيوز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «رجوعكم للحكم عند أم ترتر»

الصور

image description

إقبال شديد على لجان الانتخابات فى الشيخ زويد بشمال سيناء

image description

وزير البترول يتفقد مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد العمل بالمستشفي الجامعي الجديد

image description

الكبد المصري:3751 آلاف كشف طبي و413 أشعة فيبروسكان مجانًا في أكتوبر

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
المزيد

الثقافة

سر مدينة السعادة على طاولة المركز الدولي للكتاب غدًا

اليوم.. جاليرى لمسات يفتتح معرض الفن التشكيلي «مصلق»

«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

«المتوسط» تصدر ثالث كتب سلسلة الشعر الأمريكي لـ ريتشارد رايت