رغم الحرب على الإرهاب.. مسنة تشارك في الانتخابات بشمال سيناء

على الرغم من كبر سنها، وظروف الحرب على الإرهاب في الوقت الحالي، إلا أن إحدى السيدات من كبار السن حرصت على التوجه للجنة "رمانة" بشمال سيناء، أحد المقار الانتخابية المخصصة لعدد من القرى لتأمين المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.واتبع العديد من الناخبين بمحافظة شمال سيناء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات خلال المشاركة في العملية الانتخابية.ويشمل عدد الدوائر الانتخابية بمحافظة شمال سيناء بدائرتين انتخابية تضم 11 قسما مخصص لها 7 مقعدا.وتجري المنافسة على 5 مقاعد مخصصة للقائمة ويتنافس عليها مرشحي قائمتين، بينما تجري المنافسة بين 21 مرشحًا بالمقعد الفردي بدائرة العريش والشيخ زويد ورفح الأولى، بالإضافة إلى تنافس 12 مرشحًا بدائرة بئر العبد والحسنة ونخل الثانية.