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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات: لا توجد معوقات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:20 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، لجان الانتخابات بالمنصورة؛ لمتابعة بدء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، حيث شملت جولة المحافظ لجان مدرسة شجرة الدر الإعدادية بالمنصورة.

وتابع المحافظ واطمئن على كافة التجهيزات والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر أمام الناخبين المتوافدين على اللجان، وفي مقدمتها التدابير والإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين.

والتقى محافظ الدقهلية خلال الزيارة بعدد من الناخبين الذين توافدوا على اللجان مبكرا، وأشاد بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أية معوقات.

وأشاد المحافظ بوعي مواطني الدقهلية ومشاركتهم الفعالة، مؤكدا أن الدقهلية محافظة عريقة تتميز بعمق الانتماء وحرص مواطنيها على المشاركة في القضايا الوطنية وفي مقدمتها إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل في اختيار نواب البرلمان من خلال المشاركة في العملية الانتخابية.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة للقوات المسلحة المصرية والتنسيق الكامل مع الشرطة المصرية لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدير بالذكر أن محافظة الدقهلية يبلغ عدد اللجان العامة بها 10 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ عددها 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت، كما أن الانتخابات البرلمانية بالدقهلية تجري على مدار يومي الانتخابات في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
الدكتور أيمن مختار
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات: لا توجد معوقات
الدكتور أيمن مختار
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات: لا توجد معوقات

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