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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن»: الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:38 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن صندوق برنامج تكافل وكرامة، يستهدف استمرارية البرنامج، حيث يعمل على توفير تمويل مستقبلي للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدي، بالإضافة إلى أنه يستهدف التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه مستهدف أن تكون مصادره ليست موارد حالية تعتمد عليها الدولة، موضحة أن تكافل وكرامة سيظل مملوكًا للدولة، ولكن يهدف الصندوق إلى زيادة أموال تكافل وكرامة أى أنه سيضم مرتدات أموال الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات، ومصادر أخرى جار تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضافت وزيرة التضامن فى تصريحات، أن الصندوق سيعمل على تعبئة الموارد المالية من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأُسر الأَوْلى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأوضحت أن إجمالي عدد الأسر التي يقدم لها دعم نقدي ما يقرب من 3.65 مليون أسرة، أي ما يعادل 14 مليون مواطن.

وأكدت أن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي في اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية للتوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن، وأن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما خفض نسب الفقر 5 درجات.

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