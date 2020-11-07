وزيرا الزراعة والري يتفقدان بعض المشروعات الزراعية بالوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يرافقه المهندس السيد قصير وزير الزراعة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عدد من المشروعات الزراعية المستحدثة بمركز الداخلة والتي تقوم على الأساليب الحديثة في الري والزراعة.وتفقد الوفد مشروع الصوب الزراعية بقرية أسمنت ومشروع تربية دودة القز بقرية المعصرة ومشروع زراعة التين الشوكى بمركز بلاط، كما فقد الوفد مبادرة وزارة الرى لتشغيل آبار المحافظة بالطاقة الشمسية.يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإحياء مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير وتقديم الدعم الفنى اللازم لإنجاح المشروع والذي بات محل اهتمام من الدولة.