زواج القاصرات يعرضهن للاكتئاب ويسبب الإجهاض

أصبحت أزمة زواج القاصرات كلمة السر وراء العنف الممارس بحق الفتيات، فهي القاسم المشترك بين كثير من الجرائم المرتكبة مؤخرًا لعدم منطقية تحمل أطفال دور الأم والزوجة.الأمر يبدأ حين يبيع آباء بناتهم مقابل المال، كان أخرها ما حدث مع فتاة الشرقية التي تم إرغامها على الزواج المبكر "زواج عرفي" في سن الـ 14 عاما من شخص يكبرها، ثم استغلالها بعد الزواج في أعمال منافية للآداب بسبب عدم قدرتها على فهم الأمور.وعن تحليل هذه الظاهرة يقول حسن خضر، أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إن الزواج المبكر جريمة، تنتج عنها كثير من الآثار التي تضر بالصحة الجسدية والنفسية للفتاة.وتابع أستاذ علم الاجتماع: «هناك آباء تسير بمبدأ الجواز سترة، فيقدمون بناتهم لأي شخص مقابل المال، مشيرًا إلى وجود قري مخصصة لزواج القاصرات في سن من 10 إلي 13 عامًا، مقابل المال، وتجد الطفلة نفسها مطالبة بمسؤلية أكبر من سنها.وأكد أن الزواج المبكر انتهاك لحقوق الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن سن الـ18 عامًا، ويضع الفتيات في مستقبل مظلم لا يمكنهن من تحقيق أحلامهن، بالإضافة إلى كارثة الأمومة المبكرة التي ينتج عنها جيل هش وغير واعي، بالاضافة إلى تعرض الكثير من موت الأجنة أو الأطفال عقب ولادتها مباشرة أو وفاة الأم نفسها بسبب صغر السن وعدم تحملها الحمل والولاد.من جانبة قال الدكتور إسلام محمد استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان إن الزواج المبكر يؤثر على الفتيات بشكل عام سواء في الصحة أو النفسية أوالتعليم، منها الاغتصاب بسبب عدم قدرتها على استيعاب وفهم العلاقة، فيتم اغتصابها من قبل الزوج من خلال استخدام العنف وإرغامها على أشياء لا تستطيع القيام بها، وكذلك الإجهاض حين يؤدي الحمل المبكر إلى الإجهاض وصعوبة المخاض ونزيف ما بعد الولادة.ويضيف: الإكتئاب يكون رفيق المتزوجات قصرًا حيث يدخلن في حالة من الاكتئاب قد تودي بحياتهن، بسبب عدم قدرتهن على التعايش مع هذه المستجدات غير الملائمة لأعمارهن.شهادة من الواقع:( غ ن) تزوجت في سن الـ 14 عام وتعرضت للاجهاض، بالإضافه إلي انها لم تستطيع أكمال مسيرة التعليم، وأصيبت بالأمراض نتيجة الحمل المبكر.وتعرضت أيضًا ( ف ن) للتعذيب بسبب زواجها في سن الـ 14 عام، حماتها كانت تستخدمها كخادمة لها ولاولادها، والتي لم تستطيع أن ترفض لهم طلبا بسبب الخوف.