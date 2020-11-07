رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

زواج القاصرات يعرضهن للاكتئاب ويسبب الإجهاض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:12 م
زواج القاصرات
زواج القاصرات
هويدا سعيد
طباعة
أصبحت أزمة زواج القاصرات كلمة السر وراء العنف الممارس بحق الفتيات، فهي القاسم المشترك بين كثير من الجرائم المرتكبة مؤخرًا لعدم منطقية تحمل أطفال دور الأم والزوجة.


الأمر يبدأ حين يبيع آباء بناتهم مقابل المال، كان أخرها ما حدث مع فتاة الشرقية التي تم إرغامها على الزواج المبكر "زواج عرفي" في سن الـ 14 عاما من شخص يكبرها، ثم استغلالها بعد الزواج في أعمال منافية للآداب بسبب عدم قدرتها على فهم الأمور.

وعن تحليل هذه الظاهرة يقول حسن خضر، أستاذ علم الاجتماع، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إن الزواج المبكر جريمة، تنتج عنها كثير من الآثار التي تضر بالصحة الجسدية والنفسية للفتاة.


وتابع أستاذ علم الاجتماع: «هناك آباء تسير بمبدأ الجواز سترة، فيقدمون بناتهم لأي شخص مقابل المال، مشيرًا إلى وجود قري مخصصة لزواج القاصرات في سن من 10 إلي 13 عامًا، مقابل المال، وتجد الطفلة نفسها مطالبة بمسؤلية أكبر من سنها.

وأكد أن الزواج المبكر انتهاك لحقوق الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن سن الـ18 عامًا، ويضع الفتيات في مستقبل مظلم لا يمكنهن من تحقيق أحلامهن، بالإضافة إلى كارثة الأمومة المبكرة التي ينتج عنها جيل هش وغير واعي، بالاضافة إلى تعرض الكثير من موت الأجنة أو الأطفال عقب ولادتها مباشرة أو وفاة الأم نفسها بسبب صغر السن وعدم تحملها الحمل والولاد.

من جانبة قال الدكتور إسلام محمد استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان إن الزواج المبكر يؤثر على الفتيات بشكل عام سواء في الصحة أو النفسية أوالتعليم، منها الاغتصاب بسبب عدم قدرتها على استيعاب وفهم العلاقة، فيتم اغتصابها من قبل الزوج من خلال استخدام العنف وإرغامها على أشياء لا تستطيع القيام بها، وكذلك الإجهاض حين يؤدي الحمل المبكر إلى الإجهاض وصعوبة المخاض ونزيف ما بعد الولادة.

ويضيف: الإكتئاب يكون رفيق المتزوجات قصرًا حيث يدخلن في حالة من الاكتئاب قد تودي بحياتهن، بسبب عدم قدرتهن على التعايش مع هذه المستجدات غير الملائمة لأعمارهن.


شهادة من الواقع:

( غ ن) تزوجت في سن الـ 14 عام وتعرضت للاجهاض، بالإضافه إلي انها لم تستطيع أكمال مسيرة التعليم، وأصيبت بالأمراض نتيجة الحمل المبكر.

وتعرضت أيضًا ( ف ن) للتعذيب بسبب زواجها في سن الـ 14 عام، حماتها كانت تستخدمها كخادمة لها ولاولادها، والتي لم تستطيع أن ترفض لهم طلبا بسبب الخوف.

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة محملة بقطع أثرية في الفيوم

«حفل وداع» لترامب فى نيويورك

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

الصور

image description

إقبال شديد على لجان الانتخابات فى الشيخ زويد بشمال سيناء

image description

وزير البترول يتفقد مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد العمل بالمستشفي الجامعي الجديد

image description

الكبد المصري:3751 آلاف كشف طبي و413 أشعة فيبروسكان مجانًا في أكتوبر

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
المزيد

الثقافة

سر مدينة السعادة على طاولة المركز الدولي للكتاب غدًا

اليوم.. جاليرى لمسات يفتتح معرض الفن التشكيلي «مصلق»

«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

«المتوسط» تصدر ثالث كتب سلسلة الشعر الأمريكي لـ ريتشارد رايت