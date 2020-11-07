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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 وفيات و595 حالة إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:11 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، فيما تماثلت 619 مصابا للشفاء.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه استلم 2159 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية وجاء منها 1564 عينة سالبة، والـ 595 إيجابية، منها 167 حالة مخالطة.

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألف و39 حالة، مازال 26 ألف و870 منها نشطا، وتماثل 39 ألف و243 آخرين للشفاء، فيما توفي 920 مصابا.

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