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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الألماني يطالب المواطنين باستخدام تطبيق كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:11 م
ينس شبان
ينس شبان
وكالات
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دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين إلى الإبلاغ عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عبر تطبيق التحذير من كورونا.

وقال شبان اليوم السبت، في مؤتمر عبر الإنترنت للجمعية السياسية المحلية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إنه لا يزال ضد جعل استخدام التطبيق إلزاميا، مضيفا أن المطورين يعملون على إجراء تحسينات على التطبيق، تضمن تحديث بياناته أكثر من مرة على مدار اليوم، مؤكدا ضرورة أن يكون التطبيق مشجعا للمستخدمين للإبلاغ عن الإصابات.

وبحسب بياناته، قام 22 مليون شخص في ألمانيا بتحميل التطبيق حتى الآن، ويستخدمه 18 إلى 20 مليون شخص بالفعل.

وذكر شبان أنه في غضون ذلك تم نقل أكثر من مليوني نتيجة مخبرية عبر التطبيق، محذرا في الوقت نفسه من أن أي إجبار على استخدام التطبيق سيؤدي إلى نقاش مثير للجدل للغاية مع خطر فقدان القبول.

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