رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقلاب سيارة محملة بقطع أثرية في الفيوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:43 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
انقلبت سيارة ملاكي على طريق سنورس القاهرة، محملة بقطع أثرية، من بينها تابوت أثري يبلغ طوله 70 سم.

وتلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل مركز سنورس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وأفاد شهود عيان بأنه بمجرد انقلاب السيارة فر السائق هاربًا وقتها هرع الناس إلى السيارة وفوجئ الجميع بوجود قطع أثرية بداخلها، ما جعلهم في حالة ذهول وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.

وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى السائق الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

الصور

image description

إقبال شديد على لجان الانتخابات فى الشيخ زويد بشمال سيناء

image description

وزير البترول يتفقد مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد العمل بالمستشفي الجامعي الجديد

image description

الكبد المصري:3751 آلاف كشف طبي و413 أشعة فيبروسكان مجانًا في أكتوبر

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
المزيد

الثقافة

سر مدينة السعادة على طاولة المركز الدولي للكتاب غدًا

اليوم.. جاليرى لمسات يفتتح معرض الفن التشكيلي «مصلق»

«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

«المتوسط» تصدر ثالث كتب سلسلة الشعر الأمريكي لـ ريتشارد رايت