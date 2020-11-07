انقلاب سيارة محملة بقطع أثرية في الفيوم

انقلبت سيارة ملاكي على طريق سنورس القاهرة، محملة بقطع أثرية، من بينها تابوت أثري يبلغ طوله 70 سم.وتلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل مركز سنورس.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وأفاد شهود عيان بأنه بمجرد انقلاب السيارة فر السائق هاربًا وقتها هرع الناس إلى السيارة وفوجئ الجميع بوجود قطع أثرية بداخلها، ما جعلهم في حالة ذهول وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة.وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى السائق الهارب.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.