431 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وأشارت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم السبت، إلى أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة لمواطنة 70 عامًا من برقين بمحافظة جنين.وأفادت بأنه تم تسجيل 235 حالة تعافي في الضفة الغربية (الخليل 51، جنين 28، نابلس 19، طولكرم 18، ضواحي القدس 93، سلفيت 22، طوباس 4)، قطاع غزة 203.