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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شاي وكيك وماية.. «كرم سيناوي» أمام لجان انتخابات النواب (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:08 م
لجان سينا
لجان سينا
محافظات الدستور
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قالت سلوى الهرش، سيدة سيناوية، ورئيس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للقبائل، إنه مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، وفي ظل ظروف الحرب على الإرهاب، يبذل رجال الجيش والشرطة دورا كبيرا في تأمين اللجان والناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأضافت الهرش لـ''الدستور''، أن الانتخابات تشبه العرس الديمقراطي الجميل في سيناء، وهناك هدوء ونظام في اللجان، وشهدت الفترة الصباحية توافد متوسطا على اللجان، متوقعة زيادة الإقبال مع فترة العصر.

وأشارت إلى أن مع كل انتخابات يكون هناك كرم سيناوي أمام جميع لجان المحافظة، يشمل توزيع السيدات "الشاي والكيك والمياه".

وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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