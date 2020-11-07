واردات الأرز تهبط لأدنى مستوياتها

واصلت حركة استيراد الأرز تراجعها إلى مستويات قياسية خلال عام 2020، بنسبة بلغت 87.2% خلال عام، بعد أن تقلصت واردات الأرز المضروب كليًا أو جزئيًا إلى حدود 34.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 267.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ويشير تقرير الإحصاء، إلى أن حركة استيراد الأرز شهريًا سجلت تراجعات متتالية لـ3.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 23 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 86.2 % خلال عام، جاء ذلك تزامنًا مع تراجع الطلب على استيراد الأرز الهندى والصينى والفيتنامى نتيجة تحقيق وفرة فى كميات الأرز المعروض محليًا منذ قرار إيقاف تصديره عام 2016.كما أظهر تقرير الإحصاء، تراجع واردات فول عريض لـ168.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 224.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 25% خلال عام، كذلك تراجعت واردات القمح من 1.9 مليار دولار لـ1.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 3.8%.