«قومي حقوق الإنسان»: مستمرون بمتابعة انتخابات النواب.. ورصد بعض التجاوزات

تواصل غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، متابعة انتظام عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تجري يومي 7، 8 نوفمبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 13 محافظة، وبدأت استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.وتتابع غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية التصويت، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والعمل على حلها.ويتنافس في المرحلة الثانية بجولتها الأولى 2085 مرشحا في 70 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة على مقاعد النظام الفردي لشغل 142 مقعدًا، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر مع قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، بينما فى دائرة قطاع شرق الدلتا تأتي المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.وأوفد المجلس بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة بمناطق (مدينة نصر، مصر الجديدة، حلوان، طرة، مصر القديمة، السيدة زينب، دار السلام، المعادي، البساتين، المقطم)، والتي أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الأولى للتصويت.ورصد متابعي فروع المجلس بالمحافظات بعض الملاحظات المتكررة التي تتعلق بعدم كتابة أرقام اللجان على مقر اللجنة من الخارج باللجان الفرعية رقم 29،30 بمدرسة هدى شعراوي دائرة الزهور محافظة بورسعيد.كما تم رصد دعاية انتخابية بمحافظة كفر الشيخ أمام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية اللجنة الفرعية رقم 183 دائرة بندر كفر الشيخ، وأمام مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين لجان فرعية من 201-203 بنفس الدائرة لصالح عدد من المرشحين، حيث يقوم أنصارهم بتوزيع مطبوعات مكتوب عليه اسم المرشح ورقمه.كما تلقت الغرفة المركزية بالمجلس شكوى من وكيل مرشح فردي مستقل بدائرة الزيتون والأميرية تضمنت منع القضاة دخول مندوبي المرشح المذكور باللجان الفرعية رقم 1،2،3 بمدرسة المستقبل الابتدائية بالزيتون، واللجان 15،16 بمدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة الوادي الابتدائية بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 53 بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالأميرية، وفي محافظة القليوبية دائرة شبين القناطر مدرسة نواة المحطة لجنة فرعية رقم 44 ومدرسة عرب الجنينة المشتركة لجنة فرعية رقم 10 يقوم رؤساء اللجان سابقة الذكر بمنع دخول مندوبي المرشح محمد عبدالفتاح عبدالغني فردي مستقل، بينما يتم السماح لدخول مندوبي مرشحي حزب مستقبل وطن.