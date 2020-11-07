رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي حقوق الإنسان»: مستمرون بمتابعة انتخابات النواب.. ورصد بعض التجاوزات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:07 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
تواصل غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، متابعة انتظام عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، والتي تجري يومي 7، 8 نوفمبر 2020، داخل اللجان الفرعية في 13 محافظة، وبدأت استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس، عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية التصويت، ورصد أي شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والعمل على حلها.

ويتنافس في المرحلة الثانية بجولتها الأولى 2085 مرشحا في 70 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة على مقاعد النظام الفردي لشغل 142 مقعدًا، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر مع قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، بينما فى دائرة قطاع شرق الدلتا تأتي المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

وأوفد المجلس بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة القاهرة بمناطق (مدينة نصر، مصر الجديدة، حلوان، طرة، مصر القديمة، السيدة زينب، دار السلام، المعادي، البساتين، المقطم)، والتي أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدء من الساعات الأولى للتصويت.

ورصد متابعي فروع المجلس بالمحافظات بعض الملاحظات المتكررة التي تتعلق بعدم كتابة أرقام اللجان على مقر اللجنة من الخارج باللجان الفرعية رقم 29،30 بمدرسة هدى شعراوي دائرة الزهور محافظة بورسعيد.

كما تم رصد دعاية انتخابية بمحافظة كفر الشيخ أمام مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية اللجنة الفرعية رقم 183 دائرة بندر كفر الشيخ، وأمام مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين لجان فرعية من 201-203 بنفس الدائرة لصالح عدد من المرشحين، حيث يقوم أنصارهم بتوزيع مطبوعات مكتوب عليه اسم المرشح ورقمه.

كما تلقت الغرفة المركزية بالمجلس شكوى من وكيل مرشح فردي مستقل بدائرة الزيتون والأميرية تضمنت منع القضاة دخول مندوبي المرشح المذكور باللجان الفرعية رقم 1،2،3 بمدرسة المستقبل الابتدائية بالزيتون، واللجان 15،16 بمدرسة طه حسين للمكفوفين بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 14 بمدرسة الوادي الابتدائية بالزيتون، واللجنة الفرعية رقم 53 بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالأميرية، وفي محافظة القليوبية دائرة شبين القناطر مدرسة نواة المحطة لجنة فرعية رقم 44 ومدرسة عرب الجنينة المشتركة لجنة فرعية رقم 10 يقوم رؤساء اللجان سابقة الذكر بمنع دخول مندوبي المرشح محمد عبدالفتاح عبدالغني فردي مستقل، بينما يتم السماح لدخول مندوبي مرشحي حزب مستقبل وطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

نهاية مشروع الإخوان.. محللون دوليون: بايدن ليس أوباما

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

الصور

image description

إقبال شديد على لجان الانتخابات فى الشيخ زويد بشمال سيناء

image description

وزير البترول يتفقد مشروع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد العمل بالمستشفي الجامعي الجديد

image description

الكبد المصري:3751 آلاف كشف طبي و413 أشعة فيبروسكان مجانًا في أكتوبر

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
المزيد

الثقافة

سر مدينة السعادة على طاولة المركز الدولي للكتاب غدًا

اليوم.. جاليرى لمسات يفتتح معرض الفن التشكيلي «مصلق»

«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

«المتوسط» تصدر ثالث كتب سلسلة الشعر الأمريكي لـ ريتشارد رايت