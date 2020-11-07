ضربوا المثل والقدوة..«ذوو الهمم» يتقدمون الصفوف بالسباق الانتخابي

لم تمنعهم ظروفهم الصحية من المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فرغم المعاناة التي يتكبّدونها بسبب عدم قدرتهم على الحركة، إلاّ إنهم آثروا أن يضربوا المثل فى الانتماء والوطنية بالحرص على التصويت، وتشجيع غيرهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.شهدت مقار اللجان تواجدا ملحوظا لذوي الاحتياجات الخاصة منذ الساعات الأولى، الذين جاءوا من أجل المشاركة في انتخابات النواب بالمرحلة الثانية لتصويت المصريين بالداخل وتستمر لمدة يومين.في حي الأسمرات، وداخل مدرسة تحيا مصر، تواجدت عواطف عويس، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أصرّت على المشاركة والإدلاء بصوتها، بمساعدة زوجها الذي يشاركها الاستحقاق الانتخابي.وفي مدينة المحلة الكبرى، استيقظ الحاج فتحي، صاحب الـ65 عام، مبكرًا، مستقلًا كرسي متحرك، ليكون أول الوافدين أمام مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، للإدلاء بصوته، واصطحب معه حفيدته الصغيرة لتتعلم أسس المشاركة في الاستحقاقات الوطنية.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.