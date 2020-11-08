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أيام زمان

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:44 ص
زوزو الحكيم
زوزو الحكيم
وائل توفيق
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كتبت الفنانة زوزو الحكيم لإحدى المجلات الفنية مقالًا تحكي فيه عن لهجتها الصعيدية التي تغلبها أحيانًا، وقالت: «كانت لهجة الصعيد تغلب على لساني حين قدمت إلى القاهرة، وكنت أتلقى علومي في مدرسة فرنسية، وحدث أن الفتيات ضربتني ضربة شديدة على جانبي فصحت من الألم: آآآه يابوي».

بعدها صارت كلمات الفنانة الراحلة زوزو الحكيم شهيرة بالمدرسة، واشتهرت بها، حتى إنها عندما قابلت إحدى زميلاتها في محافظة قنا بعد مرور السنين، ودعتها لمشاهدة إحدى المسرحيات تعرضها هناك، وكان ضمن دورها جملة فرنسية «أوه مون دييه»، تقولها بانفعال.

وحسبما تحكي زوزو الحكيم، أن صديقتها حضرت العرض المسرحي، وتابعت حركتها، وكانت تنتبه لكل كلمة تنطقها، وما أن نطقت هذه الجملة حتى صاحت قائلة: «بقى من آه يابوي، لـأوه مون دييه».

وما إن سمعت زوزو الحكيم ما قالته صديقتها، حتى انفجرت على خشبة المسرح ضاحكة بصوت مرتفع، ونسيت دورها، حتى سارع مدير المسرح وأنزل الستار، حسبما ورد في كتاب «مشخصاتية مصر» للكاتب أيمن عثمان.

وساهمت في الإذاعة في أعمال عديدة في حياتها، وفي أوائل فترة الستينات القرن العشرين سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام، وساهمت بتأسيس المسرح في الكويت، عملت في العديد من المسرحيات مع الفنانة فاطمة رشدي، مثل النسر الصغير، واليتيمة، ومروحة الليدي وندر مير، والملك لير.

وتوفت زوز الحكيم عن عمر يناهز الـ90 عامًا في 2003.

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