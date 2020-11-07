إجراءات مشددة.. كيف أمنّت «العليا للانتخابات» مقار اللجان؟



فتحت اللجان أبوابها في 13 محافظة أمام الناخبين، الساعة التاسعة صباحًا لإستكمال استحقاق مجلس النواب في مرحلته الثانية والتي من المقرر الإنتهاء منها غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة استعداداتها والتجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت في إطار صحي.



وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعه في مدرسة الحسين الإعدادية بنات بمنطقة الجمالية:

فتحت اللجان أبوابها في 13 محافظة أمام الناخبين، الساعة التاسعة صباحًا لإستكمال استحقاق مجلس النواب في مرحلته الثانية والتي من المقرر الإنتهاء منها غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة استعداداتها والتجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت في إطار صحي.وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعه في مدرسة الحسين الإعدادية بنات بمنطقة الجمالية:

-التباعد الإجتماعي

كان التباعد الإجتماعي هو المشهد السائد في العملية الانتخابية منذ بدايتها، حرصت اللجان على وضع علامات توضيحية للحفاظ على التباعد بين الناخبين.

-سيارات إسعاف

التقطت كاميرا الدستور وجود سيارات إسعاف خارج المدرسة لضمان سرعة التدخل الطبي في حالة حدوث مشكلة صحية.