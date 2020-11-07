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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إجراءات مشددة.. كيف أمنّت «العليا للانتخابات» مقار اللجان؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:35 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
نوران إمام
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فتحت اللجان أبوابها في 13 محافظة أمام الناخبين، الساعة التاسعة صباحًا لإستكمال استحقاق مجلس النواب في مرحلته الثانية والتي من المقرر الإنتهاء منها غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة استعداداتها والتجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت في إطار صحي.

وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات الاحترازية المتبعه في مدرسة الحسين الإعدادية بنات بمنطقة الجمالية:
إجراءات مشددة.. كيف
-التباعد الإجتماعي
كان التباعد الإجتماعي هو المشهد السائد في العملية الانتخابية منذ بدايتها، حرصت اللجان على وضع علامات توضيحية للحفاظ على التباعد بين الناخبين.
إجراءات مشددة.. كيف
-سيارات إسعاف
التقطت كاميرا الدستور وجود سيارات إسعاف خارج المدرسة لضمان سرعة التدخل الطبي في حالة حدوث مشكلة صحية.
إجراءات مشددة.. كيف
-بوابات تعقيم
حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود بوابات تعقيم وحرصت على وجود جهاز لقياس الحرارة لضمان سير العملية الانتخابية في شكل صحي، فبالرغم من الحضور الكثيف للمواطنين في بداية اليوم الاول إلا أن الإجراءات الاحترازية كانت خير ضمان على سير العملية في أمان.

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