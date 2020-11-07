سقوط شخص لتزويره شيكات بنكية للنصب على المواطنين

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية لقيامه باصطناع شيكات بنكية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص ( صاحب ومدير مؤسسة للإستيراد والتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه باصطناع شيكات بنكية منسوبة لأحد البنوك الأجنبية بإسمه وأسماء أشخاص مختلفة وتحميل صور تلك الشيكات على هاتفه المحمول وقيامه بعرض تلك الصور على العديد من الأشخاص بعد إيهامهم بصحة تلك الشيكات ويمكنهم صرف قيمتها من البنوك المصرية "على خلاف الحقيقة" وطلب مساعدتهم فى صرفها مقابل حصولهم على نسبة من قيمتها وأن أصل تلك الشيكات سوف تصل إليه من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات الشحن والحصول منهم على مبلغ مالى كرسوم للشحن.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقيامه باستخدام برامج إلكترونية فى اصطناع صور الشيكات المنسوبة لبنوك أجنبية وتحميلها على هاتفه المحمول، واستخدامها فى الإحتيال على المواطنين بزعم أنها شيكات صحيحة.