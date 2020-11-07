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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يفتتح مزار القديس مارمرقس بعد تجديده

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:14 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، مزار كاروز الديار المصرية القديس مارمرقس الرسول بعد تجديده، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وشارك بحضور الافتتاح عدد غفير من أساقفة المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة لحضور عدد كبير من الشمامسة.

يذكر أنه قد تم الافتتاح اليوم مزار كاروز الديار المصرية القديس مارمرقس الرسول بعد تجديده، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن يشارك البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم بحضور حفل عرض الفيلم الوثائقي مسار العائلة المقدسة في مصر، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، وكلاهما الفيلم والكتاب من إنتاج دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، يوم السبت 7 نوفمبر المقبل بمسرح الأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد تمت ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والالمانية والإسبانية، كما تم عمل دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

ويشهد عرض الفيلم خلال الاحتفالية التي ستقام بمسرح الأنبا رويس بجانب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لفيف من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار. أضغط من هنا

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