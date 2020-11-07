ضبط بقال بسوهاج حصل أموالا من المواطنين بزعم اشتراكهم بمبادرة ميغلاش عليك

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.وأسفرت الحملة عن ضبط 57 قضية تموينية من بينها ضبط رومانى م ل ن 41 سنة عامل ويقيم دائرة قسم أول أسيوط وكذا أحمد ى ج ش 19 سنة صاحب محل بقاله ويقيم بناحية الخلوه دائرة مركز أخميم لقيامهما بتحصيل مبالغ ماليه من المواطنيين بدون وجه حق وإيهام المواطنيين باشتراكهما بمبادرة ميغلاش عليك وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم ضبط نجاة ع م ع 51 سنة صاحبة مخبز بلدى - وتقيم دائرة مركز سوهاج لتصرفها فى "900" كيلو جرام دقيق من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.كما تم ضبط "10" قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"9" قضايا مخابز بلدية عدم نظافة اوانى العجين بالمخبز و"6" قضايا توقف عن أنتاج الخبز اثناء مواعيد العمل و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء و"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية جارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.