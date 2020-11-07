«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

احتل كتاب "مسافر زاده الكرة" للكاتب الإرتري هاشم محمود حسن٬ قائمة الأعلى مبيعا في مبيعات دار النخبة للنشر الصادر عنها الكتاب٬ خلال مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.وعن الكتاب قال مؤلفه في تصريحات خاصة لــ"الدستور": الكتابة عن محمد صلاح لم تكن وليدة صدفة٬ إنما نتاج متابعتي لإنجازاته المشرفة خاصة دوره في صعود مصر للمونديال، ومن خلال زيارتي الأخيرة للقاهرة تكونت لدى معلومات عن النجم وقريته من خلال أصدقائي وصديقاتي المصريين٬ كتبت فكرتي لفلسفة الصعود٬ وهي ليست سيرة ذاتية إنما فلسفة صعود، عن اجتهاد اللاعب في بلوغه للنجومية٬ مصارعته وقهره لكل الظروف التي مر بها.يشار إلى أن المعرض يشارك فيه نحو 1024 ناشرًا من 73 دولة، من بينهم 186 ناشرًا من دولة الإمارات، و39 ناشرًا من المملكة المتحدة، و29 ناشرًا من الولايات المتحدة الأميركية، وفقًا لما أفادت به «هيئة الشارقة للكتاب» التي تنظم المعرض وتُشرف عليه. كما يستضيف المعرض 60 كاتبًا عربيًا وأجنبيًا ينتمون إلى 19 دولة، ويشاركون في 64 فعالية ثقافية موزعة على أيام المعرض.