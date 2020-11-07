رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كمامة وكحول» في استقبال الناخبين بلجنة «الأمل» في شبرا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
كمامة
كمامة
هاجر رضا
طباعة
ساعد المسؤولون عن تنظيم وتأمين اللجان الفرعية بمدرسة الأمل للصم والبكم الابتدائية الكائنة بحي الساحل، والتابعة لدائرة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، الناخبين والناخبات في دخول المواطنين للجنة الاقتراع باستخدام الكحول وتوزيع الماسك الواقي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم يتهاون رئيس اللجنة، المستشارة يسرا عبد الوهاب، قاضي اللجنة 57، في السماح الناخبين والناخبات مع عدد من المشرفين التواجد داخل اللجنة بدون كمامة.

وعلى الناحية الأخرى، التزم المتطوعون بتوزيعها مع الحفاظ على مسافة كافية بينهم وبين كل مواطن، وقد اصطف المواطنون أمام اللجنة مع الدقائق الأولى لفتحها مع الحفاظ على مسافات كافية بينهم.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
كمامة
كمامة
كمامة
كمامة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعة سكاى نيوز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «رجوعكم للحكم عند أم ترتر»

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

نهاية مشروع الإخوان.. محللون دوليون: بايدن ليس أوباما

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

رحلة «ناجي» من كشاف بدور عرض سينمائى لمدير بشركة أدوية

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

«مسافر زاده الكرة» الأعلي مبيعًا بمعرض الشارقة للكتاب

«المتوسط» تصدر ثالث كتب سلسلة الشعر الأمريكي لـ ريتشارد رايت

افتتاح الموسم الثقافي بـ«نقابة معلمي حلوان» بمشاركة 30 أديبا

خبير آثار: توجيهات السيسي ستحول «سيوة» إلى واحة الأحلام