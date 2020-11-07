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سياسي

المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
المرأة المصرية
المرأة المصرية
محمد الشريف
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تقدمت المرأة المصرية صفوف المشاركة الانتخابية فى الساعات الأولى من العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم السبت، وتستمر على مدار يومين.

ورصدت «الدستور» مشاركة واسعة للسيدات في اليوم فى محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية وعدد من المحافظات التي تجرى فيها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

ودعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة حقهن الدستورى، معربة عن فخرها وامتنانها للسيدات اللاتي تصدرن المشهد الإنتخابي في جميع محافظات المرحلة الأولى وفي كل اللجان الانتخابية بشكل ملحوظ.

وأشارت مرسي أن المرأة المصرية أثبتت من خلال مشاركتها السياسية في جميع الاستحقاقات السياسية التي تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالي ومدى تفانيها  في حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل  في جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة في الانتخابات يأتى اعمالًا  للحق الذي كفله لها الدستور المصري.

وأكدت مرسي أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها في صفوف طويلة أمام اللجان الانتخابية رسالة للعالم تؤكد فيها مدى الوعى وإدراك حجم المسئولية التى تتمتع بها المرأة المصرية.

ودعت مرسي السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة في الإدلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفأ  لتمثيلهن في البرلمان واعتبار أصواتهن أمانة، مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت على مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين ٧ - ٨ نوفمبر الجاري فى دوائر ١٣ محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية
المرأة المصرية فى مقدمة الصفوف أمام اللجان الانتخابية

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