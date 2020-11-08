«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

كانت الصدفة سببًا في أن يلتقي الفنان إسماعيل ياسين بزوجته «فوزية» عندما قرر شراء أول سيارة في حياته، فرآها في الإسكندرية رفقة زوجة أحد أصدقائه العاملين بالمسرح.تدخلت إحدى صديقاتها وتوسطت لمحاولة الجمع بينه وبينها في مكان واحد، وابتكرت حيلة أن تحضر «فوزية» إلى إحدى عروض إسماعيل ياسين المسرحية، وبالفعل وافقت وحضرت العرض المسرحي، وبعدها حاول معها في توضيح صورته التي خشيت منها بعد معرفتها أنه فشل مرتين في الزواج من قبل، وافقت على الزواج منه.وحسبما يحكي ابن الفنان الراحل أبو السعود الإبياري، في حوار تلفزيوني له، قال: «الفنان إسماعيل ياسين كان يخرج في فترات الاستراحة من عرضه المسرحي ليتصل بزوجته ويطمئن عليها»،وهو ما أكدته الفنانة هند رستم في مذكراتها، فذكرت فيها أن الفنان إسماعيل ياسين كان حريصًا على الاطمئنان على عائلته طوال فترات التصوير، وهو ما شاهدته بنفسها في فيلم «ابن حميدو».وقال ابن الفنان الراحل أبو السعود الإبياري، أن زوجة الفنان إسماعيل ياسين كانت غيورة للغاية، وفي إحدى المرات زارته في موقع التصوير في الوقت الذي كان يجلس فيها بالصدفة مع إحدى الفنانات، فغضبت للغاية، وبما أنه كان يرتدي ساعة في يده جزء منها لونه أسود، فكانت دائمًا تقول له: «هي ساعتك السودة كام يا إسماعيل؟»، إشارة إلى أنها غاضبة منه.