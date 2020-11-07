سمية الخشاب تبدأ تصوير «موسى» في ديسمبر

تستعد الفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير مشاهد مسلسل "موسى" الذي تشارك في بطولته لأول مرة مع الفنان محمد رمضان، والمقرر أن يخوضا به المنافسة الرمضانية المقبلة.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج محمد سلامة يعكف على التحضيرات اللازمة والتجهيزات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير، وانتهى من معاينة أماكن التصوير بالكامل، ووضع الخطة الزمنية بشرط إنهاء العمل قبل حلول الشهر الكريم، على أن يبدؤا التصوير مطلع ديسمبر المقبل.مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من الفنانة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، عارفة عبد الرسول، وضياء عبدالخالق، وغيرهم من الفنانين.