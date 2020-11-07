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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تقر حزمة جديدة من المساعدات لمواجهة تداعيات كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت، جولة جديدة من إجراءات المساعدات للشركات والعمال المتضررين من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا.

وجرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الجمعة، وتم تطبيق قيود أخرى عبر البلاد بما في ذلك حظر تجوال ليلي.

وبعد منتصف ليل الجمعةالسبت، أقرت الحكومة حزمة مساعدات بما في ذلك خفض في الضرائب وتقديم قروض ومنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للاطفال الذين يواجهون غلق المدارس.

وفي حين أن الحكومة لم تعلن مقدار الأموال المخصصة، فإن وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) قالت إن الحزمة تقدر بنحو 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار).

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