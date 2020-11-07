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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء صرف معاشات شهر نوفمبر من بنك ناصر غدًا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
معاش
معاش
ولاء جمال
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يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، غدًا الأحد، في صرف معاشات نوفمبر للشريحة الثالثة للمستفيدين الأعلى من 2000جنيه.

وأكد البنك، أنه تم تقسيم الشرائح إلي الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والتى بدأت يومي الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، بما يُسهم في تخفيف الزحام والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير علي المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

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