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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة السيولة المرورية لشوارع وميادين الإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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عادت السيولة المرورية لشوارع الإسكندرية، بعد نزح وشفط المياه من العديد من شوارع المحافظة، حيث تعرضت المدينة الساحلية لأمطار رعدية غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أدت إلى غرق العديد من الشوارع وطريق الكورنيش وأسفل الكباري.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفقد على مدار الساعات الماضية، أحياء المحافظة، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، والاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية، مشيرا إلى أن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وشدد «الشريف» على مسئولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد الشريف على استمرار الجولات الميدانية والتواجذ بالشارع بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من الحالة الشديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم.

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