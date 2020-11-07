عودة السيولة المرورية لكورنيش الإسكندرية

- جولات ميدانية

-تحذيرات المحافظة

تشهد عروس البحر المتوسط حالة من سوء الاحوال الجوية طبقا لتنبؤات هيئة الارصاد مصحوبة بهطول غزير للأمطار، والرياح الرعدية منذ أمس، وترتبا على ذلك شهدت فجر اليوم تكدسا كثيفا في مياة الأمطار على الكورنيش بنفق شارع ٤٥، نفق المندرة مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية.ومع سطوع شمس اليوم تحسنت الاحوال الجوية نسبيا بعد كسح مياة الأمطار وتصريفها ليعود كورنيش الإسكندرية لحالته الطبيعية وتحدث السيولة المرورية.من جانبه تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدار الساعات الماضية أعمال تصريف مياه الأمطار، واطمئن علي سيولة الحركة المرورية، مشيرا إلى أن كمية مياه الأمطار التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الإستيعابية لشبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع.وشدد على مسئولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء استمرار سحب المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:•تقليل التحرك بالسيارات وحتي الأثنين، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.•تجنب السير بسرعات عالية تتعدى ٦٠ كم، ‏الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.•عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.•عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.•عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديد ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.•عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.