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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه غدًا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8مليار جنيه لأجل 91 يوما.

وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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