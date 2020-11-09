هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

ــ منذ متى وأنت تعيش في ألمانيا٬ ولماذا هجرت العراق؟

ــ هل بدأت الكتابة الإبداعية في العراق أم بعدما غادرتها؟

ــ هل المهجر أتاح لك شروط إبداعية أفضل أم العكس ولماذا؟

ــ هل صبغت الغربة كتابتك وكيف ولماذا؟

ــ ما الذي يميز أدباء مهجر الشمال عن الجنوب؟

ــ ما الذي أضافه أدب المهجر إلى واقع الأدب العربي؟

-هل يتجه الأدب العربي المهجري إلى الزوال؟

- كيف ترى المشهد الثقافي العربي وفي القلب منه المشهد العراقي؟

- بم تفسر انتشار الرواية مقابل القصة أو الأجناس الأدبية الأخرى؟

- هل تواكب الحركة النقدية زخم الإبداع؟

- هل ترك الواقع المعيشي هامشًا لخيال المبدع؟

ــ بماذا تفسر ظاهرة انتشار الرواية بشكل أوسع دون الأجناس الأدبية الأخرى؟

ــ بماذا تفسر كثرة الجوائز الثقافية في المنطقة العربية؟ وهل أفادت المشهد الثقافي وما تمثله لك؟

ــ من هم أبرز أدباء المهجر وهل لك صلة بهم وهل توجد كيانات ثقافية تضم أدباء المهجر؟

ولد الروائي والقاص العراقي هيثم والي نافل في بغداد 1965، هاجر مع زوجته إلى ألمانيا عام 1990. أسس مجلة ناطقة باللغة العربية بعنوان ميمرا الكلمة في ميونيخ عام 1999 وترأس تحريرها.نشر مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والحكايات والمقالات في مواقع ومجلات عربية عديدة منها، وله العديد من الإصدارات منها: "نتاج السنين" مجموعة قصصية مطبعة فاكَن في ميونخ 2005، وعن نفس الدار صدر له الشك وأشياء أخرى٬ الدين والنبي في التاريخ: دراسة٬ بالإضافة إلى المجموعات القصصية: الموتى لا يتكلمون٬ الهروب إلى الجحيم٬ عجائب يا زمن. وروايات: أنْهُر بنت الرافدين٬ طاعون الشرق٬ الوهم. وتحت الطبع أعمال: العودة٬ من داخل الزنزانة٬ تأملات في عالم الإنسان٬ الخناس٬ موت على رصيف الغربة. سردار قاسم: رواية مشتركة مع الروائية نهاية إسماعيل بادي.عن أدب المهجر وتأثير المشهد العراقي على الثقافة والأدب٬ وأثر الجوائز الأدبية في المشهد الثقافي العربي وغيرها من القضايا كان لـ"الدستور" هذا اللقاء مع هيثم والي نافل.منذ ثلاثة عقود وما زلت تائهًا ما بين الشرق والغرب. وعن الشطر الثاني من السؤال كنت أتمنى أن يكون كالتالي: لماذا يتوجب على الشرقي أن يبقى ميتًا في الحياة وهو في بلاده؟ عندها أجيب، لا يتوجب عليه أن يموت بالحياة، ومن حقه أن يعيش، وأن يقرر لنفسه كيف يعيش، بأي فكر، وبأي أسلوب، وعلى أي دين ومذهب. وقتها لو توفرت هذه الأسباب تلغى علل الهجرة الجماعية القسرية لأنها ستكون ترف لا ضرورة إليه.لم أكتب حرفًا إلا وأنا خارج أسوار سجن الوطن٬ فلن يتحرر الإبداع إلا بعد أن تتحطم قضبان السجون.الغذاء الروحي لكل مبدع هو الحرية المتاحة لنشر فكره، بعدمها لا وجود للكلمة الحرة والفن الحقيقي المعبر. والمهجر موبوء بالحرية، منتفخ بالانفتاح والتحرر رغم ظهور الشمس من مشرقنا التي لا تشرق علينا ولم نر لها نور من المعرفة يطل علينا لأننا نجهل القاعدة التي تشير بأن الوعي يجب أن يكون قبل الإيمان.هناك من ثمة مزج، أو خليط بين الذكريات وأحداث الحاضر مضافًا لهما رؤيا المستقبل. خاصة وأنا مؤمن بأن المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين.بدون هذا الزمن المتصل لا يمكن للمبدع أن ينتج وبالتالي فأجواء الغربة لها خصوصية مفيدة من ناحية المساحة الواسعة التي يتمتع بها الفنان من الحرية الفكرية، لكنه في ذات الوقت لا يمكن له أن يبدع بشكل منعزل عن تاريخه الحافل بالأحداث التي غالبًا ما تكون مؤلمة بسبب شرقيتنا الراقدة النائمة في عز النهار.المفروض أن يكون التوجه الإنساني واحد. إن عاش الأديب المهاجر في الشمال أو في الجنوب. فالفكرة لابد من أن تكون كونية بغض النظر عن وجود الأديب في هذا المكان أو ذاك.الكثير الذي لا يمكن نكرانه أو تجاوزه. وإذا أردنا أن نأتي ببعض الأمثلة فلا يسعنا إلا أن ندرك تجربة الرائد جبران خليل جبران، أو الأديب ميخائيل نعيمة، أو الروائي غائب طعمة فرمان لِما لهم من فضل على فكر وأسلوب الأدب العربي، ناهيك عن مستوى عقل الشباب العربي الصاعد الذي تأثروا بهم وأرادوا أن يخطو نحوهم وفي اتجاههم كأستاذة معرفة وفن، يأخذون منهم ويغرفون من إبداعاتهم الثقافية المختلفة التي يراها الأعمى ويسمعها الأصم.كيف يزول ومجرى الهجرة جاري؟!مخيب لكل الآمال. كيف ينبض القلب بشكل طبيعي وهو جريح يئن؟ قمطوا الأنثى، وجعلوها ملهاة للذكر، وبذلك، قطعوا الذراع الأيمن لمجتمعاتهم من غير أن يفكرون. رجعوا إلى الوراء، وهم يظنون بأن التقدم لا يمر إلا بالعبور عبر نفق التاريخ، والتاريخ كما نعرف جثة، لا يدق فيها النبض حتى لو مر طيفها على ناظريك.من خلال تجربتي الخاصة أقول: بأن عالم الرواية عالم خاص مأهول بالواقع، مزروع بالحقيقة، ولا يحصد إلا بالكفاح والنضال والدموع. ولهذا كان وما زال له أصداء حماسية، نفسية وروحية، عقلية وذوقية تختلف عما تصدره بقية الألوان الأدبية الأخرى وكما يقال، الكلمة النثرية هي التي تصنع الثورات وليس بيت القصيد.كلا مع شديد الأسف. تغيرت الظروف الإبداعية النقدية عما كانت عليه في السابق، أيام، قاسم أمين، والعقاد، وطه حسين، وأنور المعداوي، وبات كل صحفي يحاول كتابة النقد ويعد عدته التي لم يعدها ليكتب دراسة نقدية غير مدروسة وبهذا كله تم الإضرار بالأدب والأديب ولم يعد يظهر المبدع بصورته الحقيقية وبكامل مقاييسها الأصلية لتشوه ريشة الناقد غير المدرك لما يفعله صورة الفنان المسكين عبد الله الفقير المغلوب على أمره.المبدع هو الذي يصنع من الدمعة فرحة، ومن الألم أمل، ومن الضعف قوة، ومن الليل قصيدة، ومن الشمس معرفة، ومن المطر لحنًا للعاشقين.لما لها من تأثير مباشر على حياة الناس، خاصة الرواية التي تخاطب وجدانهم، تشعر بهم وتجلس معهم، تعبر عن طموحهم، وتساهم في تطورهم وتدعوهم للتحرر من ربق الماضي والتخلص من كذب التاريخ وأساطيره التي لا تنتهي.في المجتمعات المتحضرة الدعم والتشجيع أساس عملهم، بل أستطيع أن أقول بأن أبجدية حياتهم تتلخص في هذا، كيف يمكن أن نقيم ونكافئ المبدع حسب قدراته ووفق معطياته وإبداعاته، فليس هناك من ثمة محاباة، أو مجاملات في هذا الخصوص، بل مبدأ النجاح لا يقف إلا على قيمة العمل، على العكس تمامًا في بلداننا الشرقية عامة، والعربية خاصة؛ فالمسؤول عنها تكون له قواعد خاصة، وشروط يلتزم بتنفيذها، ولا يقدر على تغيرها، فهي معدة سلفًا لمن ينصر دعواهم، ويردد كلماتهم، ويبتسم لهم، ويقلد ضحكاتهم، ويمشي خطواتهم، وينظر إلى صورهم، ولا ينطق إلا بوحي منهم عندها فقط يكون من الفائزين.أحمد الله على النعمة التي أولاني إياها في الخوض في هذا المجال الثقافي الجميل النظيف الذي سمح لي من الالتقاء بمجموعة كبيرة من الأدباء والفنانين في المهجر أذكر منهم مديرة قناة المهجر غادة سعد، الروائي العربي وليد رباح، الإعلامية العراقية الدكتورة اعتقال الطائي، الفنان التشكيلي موسى الخميسي، الفنان المسرحي ماجد الخطيب، الروائي العراقي محمود سعيد، الفنانة سوسن سيف، المفكر العراقي الدكتور بشير عبد الواحد، والباحث عزيز عربي ساجت الذي ألف كتبًا عن مؤلفاتنا الأدبية. رئيس تحرير جريدة العهد خليل الحلي، الدكتورة المخرجة التلفزيونية أحلام سعيد، والروائي العربي هشام شعبان.أما عن الكيانات الثقافية فهي غير جادة ولا يمكن إدراجها ضمن قائمة الجمعيات التي تعنى بالمثقف العربي في المهجر إلا ما ندر كمؤسسة إبداع العراقية وصاحبها المبدع فراس الحمدان الذي أتاح لنا الفرصة في الظهور عبر القنوات الفضائية العراقية، وكيلا ننسى الزملاء الذين يعملون خلف الكواليس في مصر الحبيبة الذين كانوا ومازالوا في مقدمة الناس الذي رحبوا بنا وبأدبنا وأتاحوا لنا الكثير من الفرص في لقاءات تلفزيونية وصحفية من مدينتنا الثانية القاهرة التي لا تقهر، وأخص بالذكر، معد البرامج ضياء عيدان، والإعلامي عبد الرحمن بدوي، وإيناس حمدي، والدكتور الكاتب والأكاديمي الذي لم يقصر معنا في شيء زين عبد الهادي، ومقدمة البرامج ريهام منيب، والشاعر إسلام شمس الدين.