اليوم.. رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في مدينة نصر

يدلي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم السبت، بمقر دائرته الانتخابية بلجنة الجامعة العمالية، بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.وكان الدكتور على عبدالعال قد دعا الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته السياسية للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس النواب، دعمًا للتجربة البرلمانية، قائلًا: الانتخاب حق وواجب دستورى، يجب عدم التنازل عنه.جاء ذلك بعدما انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث فتحت اللجان أبوابها، التي تجرى على مدار اليوم السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجارى، في 13 محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وسط استعدادات مكثفة تنظيمية ووقائية.وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.إجراءات مكثفة أنهتها جميع المحافظات لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والعمل على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، والانتهاء من إجراء التعقيم الدورى للمدارس ومراكز الشباب التى تشهد لجانا انتخابية لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.