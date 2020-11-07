اليوم.. رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في مدينة نصر

اليوم.. رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في مدينة نصر
السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
يدلي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم السبت، بمقر دائرته الانتخابية بلجنة الجامعة العمالية، بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.
وكان الدكتور على عبدالعال قد دعا الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته السياسية للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس النواب، دعمًا للتجربة البرلمانية، قائلًا: الانتخاب حق وواجب دستورى، يجب عدم التنازل عنه.
جاء ذلك بعدما انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث فتحت اللجان أبوابها، التي تجرى على مدار اليوم السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجارى، في 13 محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وسط استعدادات مكثفة تنظيمية ووقائية.
وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.
إجراءات مكثفة أنهتها جميع المحافظات لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والعمل على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، والانتهاء من إجراء التعقيم الدورى للمدارس ومراكز الشباب التى تشهد لجانا انتخابية لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وكان الدكتور على عبدالعال قد دعا الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته السياسية للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس النواب، دعمًا للتجربة البرلمانية، قائلًا: الانتخاب حق وواجب دستورى، يجب عدم التنازل عنه.
جاء ذلك بعدما انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث فتحت اللجان أبوابها، التي تجرى على مدار اليوم السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجارى، في 13 محافظة، هي "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وسط استعدادات مكثفة تنظيمية ووقائية.
وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدًا.
إجراءات مكثفة أنهتها جميع المحافظات لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والعمل على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، والانتهاء من إجراء التعقيم الدورى للمدارس ومراكز الشباب التى تشهد لجانا انتخابية لاستقبال الناخبين، بالإضافة إلى توفير أماكن انتظار لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.