تُعلن الأربعاء.. تفاصيل النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية 2020

حظيت النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية 2020، على أعلى نسبة مشاهدة في محرك البحث العالمي جوجل حيث يتابع الملايين حول العالم الانتخابات الأمريكية التي تجرى حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جون بايدن في التقرير التالي نرصد آخر نتائج الانتخابات الامريكية وإعلان كلا منهما فوزه في الانتخابات الأمريكية.

النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية 2020

مع اقتراب إعلان النتائج النهائية التي سيتم حسمها يوم الأربعاء القادم وتحدد من هو ساكن البيت الأبيض الجديد لمدة 4 سنوات قادمة أعلن كلا من المرشحين دونالد ترامب وجون بايدن فوزهما في الانتخابات الأمريكية التي تجري حاليا وتوعد كل منهم الآخر بإقامة دعاوى قضائية في حالة إعلان فوز الآخر ولم يقم الطرفين دليلا واقعيا على التزوير الذي ادعاه كل منهما حيث أعلنت الحملات الانتخابية لكل منهما بنقدم مرشحها في عدد من الولايات وأدعت أنها ولايات ذات كثافة تصويتية، وبذلك تحسم نتيجة الانتخابات لصالحه ولم ينتظر كلا منهما إعلان اللجنة العليا للانتخابات الأمريكية فوز الرئيس الأمريكي الجديد.

من هو جون بايدن الذي يقف على بعد خطوات من البيت الأبيض؟

جون بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الذي يبلغ 77 عاما حيث يتمتع بالخبرة السياسية على مدار 5 عقود يعد من أبرز السياسيين المخضرمين حيث تقلد العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب رئيس في ولاية "أوباما"، منذ عام 2009 – 2017، وهو الطفل الرابع لرجل الأعمال فريد ترامب حيث بدأ حياته العملية في وظيفة بشركة والده حتى التحق بالأكاديمية العسكرية في سن 13 عاما حتى خلف والده في الأعمال العقارية حتى أصبح أحد أبرز الأسماء في الحزب الديمقراطي وتمكن من الترشيح في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

حالات إصابة فيروس كورونا في ظل الانتخابات الأمريكية

قبل معرفة النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية 2020، يحب أن نعرف أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 - الذي لم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن – في أيام الانتخابات الأمريكية 49 ألف حالة يوميا.

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