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مصر

ممدوح رسلان يتابع عمليات نزح مياه الأمطار بالإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عمليات نزح الأمطار ببعض مناطق الإسكندرية بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار فجر اليوم، مما أدى إلى تكوين بعض تجمعات المياه، وتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ لشركتي مياه الإسكندرية والصرف الصحي.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب _ في بيان لها_ أن أكبر نقاط تجمع للمياه بمناطق كليوباترا على الكورنيش أمام فندق الحرم، ومنطقة سيدي جابر ومنطقة المنتزه أمام شيراتون المنتزه ومنطقة مزلقان المعمورة ومنطقة المستشارين مع 25 بأبو قير ومنطقة الرأس السوداء ومنطقة ملك حفني، وتم التعامل مع التجمعات.

وكان المهندس ممدوح رسلان قد تفقد مساء أمس تمركزات الطوارئ ومعدات وسيارات شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، لمواجهة النوة والأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية حتى يوم الاثنين المقبل وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة موسم الأمطار، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد رسلان خلال جولته أماكن التمركزات بمنطقة العامرية، الفرقان، الشاطبي، والداون تاون، والجراري بالكيلو ٢٣، لمتابعة خط الانحدار والبيارات، يرافقه اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأكد استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع الشركات التابعة، ومتابعة أعمال سحب تجمعات المياه، ووجه رئيس الشركة القابضة الشكر للعاملين بالشركات التابعة على مجهودهم ومواصلة العمل على مدار الساعة.

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