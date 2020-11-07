رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:20 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل - آلاء حسن
طباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، صالون "أبيض-أسود" الدورة الخامسة-أعمال صغيرة 2020 بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وذلك بحضور داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، والفنان أمير الليثي مدير المركز والقوميسير العام ولفيف من الفنانين، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة 223 فنانا من مختلف الأجيال والمدارس الفنية.

وصرح الفنان خالد سرور: "يُمثل لنا صالون أبيض وأسود عرضا نوعيا يحمل جماليات ومفاهيم ذات لغة خاصة وثرية بطبيعة العلاقة بين اللونين لاسيما وأنهما يضعا الفنان أمام إشكالية إبداعية مُحفزة لقدراته بحثا عن أساليب وممارسات إبداعية مبتكرة وغير تقليدية من خلال حدة التضاد بين اللونين وما يتمتعا به من معان متقابلة ومتنوعة ويمكن توظيفها بواقع مختلف وفقا لرؤية وإحساس الفنان وعالمه الفني وصياغاته التعبيرية للموضوع وهو ما يُكسب فن الرسم طابعا مشوقا وجماليات تزداد وهجا وتألقا باستمرار".

ومن المقرر أن يستمر عرض الأعمال المشاركة حتى الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

بعد إصابتها بكورونا.. «الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

بدءًا من الغد.. فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر للجمهور

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

الدار المصرية اللبنانية تصدر الطبعة 7 من «عقل وقلب» لإحسان عبدالقدوس