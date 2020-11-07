الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، صالون "أبيض-أسود" الدورة الخامسة-أعمال صغيرة 2020 بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.وذلك بحضور داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، والفنان أمير الليثي مدير المركز والقوميسير العام ولفيف من الفنانين، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة 223 فنانا من مختلف الأجيال والمدارس الفنية.وصرح الفنان خالد سرور: "يُمثل لنا صالون أبيض وأسود عرضا نوعيا يحمل جماليات ومفاهيم ذات لغة خاصة وثرية بطبيعة العلاقة بين اللونين لاسيما وأنهما يضعا الفنان أمام إشكالية إبداعية مُحفزة لقدراته بحثا عن أساليب وممارسات إبداعية مبتكرة وغير تقليدية من خلال حدة التضاد بين اللونين وما يتمتعا به من معان متقابلة ومتنوعة ويمكن توظيفها بواقع مختلف وفقا لرؤية وإحساس الفنان وعالمه الفني وصياغاته التعبيرية للموضوع وهو ما يُكسب فن الرسم طابعا مشوقا وجماليات تزداد وهجا وتألقا باستمرار".ومن المقرر أن يستمر عرض الأعمال المشاركة حتى الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري.