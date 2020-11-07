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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرجال والشباب يتصدرون المشهد في لجان حلوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:15 ص
لجان حلوان
لجان حلوان
سمر مدحت
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سيطر الرجال والشباب على اليوم الأول في انتخابات مجلس النواب الذي بدأ المرحلة الثانية من تصويت المصريين صباح السبت، وذلك في مدرسة أم الأبطال الإعدادية في شارع عمر بن عبدالعزيز بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة.

ووقف الرجال والشباب في صفوف طويلة في انتظار أدوارهم للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، بينما تواجد عدد قليل من النساء والفتيات في الصف المخصص لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين.

وقال عمرو علي، أحد الناخبين من الشباب، إنها المرة الأولى له المشاركة في استحقاق انتخابي، بعدما سمح له السن القانوني بالمشاركة تلك المرة، مؤكدًا ضرورة أن يشارك المصريين في تلك الاستحقاقات لاختيار من يمثلهم في انتخابات النواب تلك.

وأوضح أنه أتى برفقة أبيه وأمه، ومنذ الصباح يتوافد على اللجنة العديد من المصريين الراغبين في المشاركة، مشيرا إلى أن فئة الرجال هي الأكثر إلى الآن.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.
لجان حلوان
لجان حلوان

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