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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدءًا من الغد.. فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر للجمهور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عن فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر بمنطقة سابا باشا لزيارة الجمهور، بدءًا من غد الأحد يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربعة وحدات؛ والذي يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فني أصلي للفنان، بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

ويقع مقر المتحف بالعقار رقم 309 طريق الجيش، بمنطقة سابا باشا كورنيش الإسكندرية.

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