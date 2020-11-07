رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار الاحتجاجات في أمريكا مع استمرار الفرز

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
كثف أنصار الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، مظاهراتهم، وحمل بعضهم أسلحة واشتبكوا مع مؤيدين للمرشح المنافس جو بايدن كانوا متجمعين في ولايات حاسمة.

وفي أريزونا، وهي واحدة من خمس ولايات حاسمة لا تزال عملية فرز الأصوات جارية فيها، تجمع أنصار ترامب أمام هيئة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينيكس.

ولاحق بعض المتظاهرين رجلا كان يحمل لافتة مهينة للرئيس وكان واقفا خلف منصة يتحدث من عليها المذيع اليميني أليكس جونز.

من جانبها، تدخلت الشرطة وفضت المواجهة بعد أن أحاط مناصرو ترامب بالرجل ومجموعته الصغيرة، فيما لم ترد أنباء عن إصابات.

وقال جونز أمام الحشد الذي ضم حوالي 300 شخص "يحاولون سرقة الانتخابات لكن أمريكا تعرف ما حدث وتقاوم".

وتشهد البلاد احتجاجات متناثرة صغيرة وسلمية إلى حد كبير منذ توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الماضى.

وفي السياق، حذف موقع فيسبوك مجموعة مؤيدة لترامب كانت تتضخم بسرعة وتنشر خطابات تحض على العنف وتدعو إلى نشر جنود على الأرض لضمان نزاهة الانتخابات، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وفي المقابل، يرفع مؤيدو بايدن شعار "احصوا كل صوت"، قائلين إن الإحصاء الكامل والدقيق في الولايات الحاسمة المتبقية سيظهر أن مرشحهم، الذي تولى من قبل منصب نائب الرئيس، حصد العدد اللازم للفوز بالمجمع الانتخابي، وهو 270 صوتا.

يأتي هذا بينما قال ترامب مرارا، دون أن يورد أدلة، إن الأصوات الواردة بالبريد عرضة للتزوير، رغم أن خبراء الانتخابات يقولون إن التزوير نادر في الانتخابات الأمريكية.

ولوح أنصار ترامب برايات كتب عليها التصويت يتوقف يوم الانتخاب وعذرا، مراكز الاقتراع أغلقت، بينما رقص مؤيدو بايدن على نغمات الموسيقى من وراء حاجز على الجهة المقابلة من الشارع.

وقال بوب بوسوني، وهو أخصائي اجتماعي متقاعد يبلغ من العمر 70 عاما "لا يمكننا السماح بترويع العاملين في إحصاء الأصوات"، وكان يرتدي قميصا مكتوبا عليه "احصوا كل صوت".

ومساء الخميس الماضى، قالت شرطة فيلادلفيا إنها تحقق في مخطط مزعوم لمهاجمة مركز المؤتمرات في بنسلفانيا، الذي لا تزال عملية فرز الأصوات جارية فيه واحتجزت الشرطة رجلا واحدا على الأقل وصادرت سلاحا، ولم ترد أنباء عن إصابة أحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. «الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مذيعة سكاى نيوز عن احتفاء الإخوان بفوز بايدن: «رجوعكم للحكم عند أم ترتر»

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

بدءًا من الغد.. فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر للجمهور

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

الدار المصرية اللبنانية تصدر الطبعة 7 من «عقل وقلب» لإحسان عبدالقدوس