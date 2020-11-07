برلماني يدعو المواطنين للمشاركة في التصويت بانتخابات النواب

دعا النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وحثهم على ضرورة مراعاة كافة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا أثناء المشاركة في الانتخابات اليوم وغدًا.وقال أبوالعلا، في بيان: "أدعو المواطنين للمشاركة في اختيار نوابهم تحت قبة البرلمان في العملية الانتخابية التي تتم بكل نزاهة وشفافية وفي نفس الوقت علينا كذلك المحافظة على صحتنا وارتداء الكمامات ونحن نؤدي واجبنا الوطني لاستكمال بناء مؤسساتنا الدستورية".ولفت النائب إلى أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهدت منافسة حقيقية على أرض الواقع على كافة المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، حيث عبر كل ناخب عن رؤيته من خلال صندوق الاقتراع، وفازت القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى تستكمل المنافسة بالمرحلة الثانية، مؤكدا على ما تضمه من تنوع وتعدد لأشخاصها المرشحين لحيازة ثقة الناخبين.وأكد عضو مجلس النواب، أن المرحلة التي تمر بها البلاد في حاجة لتكامل وتعاون وممارسة الناخبين لحقوقهم الانتخابية بكل حرية دون أي تكاسل، حرصا على مستقبل الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات.وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.