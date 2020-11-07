ضبط 97 سائقا تحت تأثير المخدر والكحول في يومين

نجحت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف المحافظات، في ضبط 97 سائقا تحت تأثير المخدرات والخمور، بالمحافظات على مدار يومين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.