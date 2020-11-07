محافظ الدقهلية: التعامل الفوري مع أية مستجدات بشأن الانتخابات

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، اجتماعا بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.واطمئن المحافظ على انطلاق وبدء الانتخابات بلجان الانتخابات على مستوى محافظة الدقهلية، وأكد على استمرارية وفاعلية التواصل التام مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك للمتابعة على مدار الساعة لسير عملية الانتخابات، وكذا سرعة التعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة بأي من اللجان بنطاق المحافظة.وأوضح المحافظ أن الغرفة الرئيسية تم تشكيلها من أعضاء من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وقطاعات المرافق، ومرفق الإسعاف والحماية المدنية ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة.وقال محافظ الدقهلية إن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل غرف عمليات على مستوى كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية.وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 10 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.