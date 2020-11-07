رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية: التعامل الفوري مع أية مستجدات بشأن الانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، اجتماعا بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

واطمئن المحافظ على انطلاق وبدء الانتخابات بلجان الانتخابات على مستوى محافظة الدقهلية، وأكد على استمرارية وفاعلية التواصل التام مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك للمتابعة على مدار الساعة لسير عملية الانتخابات، وكذا سرعة التعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة بأي من اللجان بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الغرفة الرئيسية تم تشكيلها من أعضاء من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وقطاعات المرافق، ومرفق الإسعاف والحماية المدنية ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل غرف عمليات على مستوى كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 10 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.

موضوعات متعلقة

شاب من الشرقية «بعين زرقاء وعين عسلي»: «الناس بتترعب مني»

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

استعدادات مدارس القاهرة لانتخابات «النواب»

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

مواعيد القطارات اليوم السبت 7-11-2020

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. افتتاح الدورة الـ5 لصالون «أبيض وأسود»

بدءًا من الغد.. فتح مقر متحف الفنان محمد شاكر للجمهور

نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

الدار المصرية اللبنانية تصدر الطبعة 7 من «عقل وقلب» لإحسان عبدالقدوس