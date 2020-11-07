الفلاحون «مفاجأة» انتخابات النواب في كفر الشيخ (فيديو)

تصدر المزارعين والفلاحين بقرى محافظة كفر الشيخ، الصفوف الأولى للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، حيث شهدت اللجان الفرعية المنتشرة إقبالا كبيرا وغير مسبوق من قبل الأهالي، وهو ما فاجئ الجميع.وخرج الرجال وكذلك السيدات بشكل منتظم مصطحبين أطفالهم منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا، يقومون بالإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح الذين يريدونه وغالبا يكون من قريتهم أو القرية القريبة منهم، حسبما رصدنا أثناء حديثنا معهم قبل دخولهم اللجان.وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ تزامنا مع إجراء الإنتخابات، حيث أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة 2 مليون و350 ألف مواطن، يدلون بأصواتهم في 801 مقر انتخابي، كما تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.وشكلت المحافظة غرفة عمليات رئيسية برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لكي تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.