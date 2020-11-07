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مصر

كثافة بلجان الجمالية مع انطلاق العرس الانتخابي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
جريدة الدستور
هايدي حمدي وإيمان عامر
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بدء توافد الناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بكثافة قبل بدء اللجان بمدرسة الفردوس الرسمية للغات بمنطقة الجمالية، حيث شهدت اللجان استعدادات مكثفة وتشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتوافد المئات من المواطنين بمنطقة الجمالية قبل بدء اللجنة بنصف ساعة للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تواصلت أعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان صباح اليوم، وتنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، وعمل المظلات اللازمة لحماية الوافدين على اللجان، ونظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، وتمركز سيارات الإسعاف فى محيط اللجان.

من جانبه قال "محمد سعيد" مُسن جاء منذ الصباح الباكر ينتظر فتح اللجان للإدلاء بصوته والقاطن بمنطقة بشتيل أن مسقط رأسه بالجمالية وحرص على القدوم ليعطي صوته لمن يستحق برغم مرضه وكبر سنه كونه مقتنع بأنه لا يوجد أي سبب يمنع من مباشرة حقوقه واختيار من يمثله.

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