نشرة الفعاليات الثقافية.. أين تذهب هذا المساء؟

يشهد اليوم السبت، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بمختلف الهيئات والمراكز الثقافية، يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:- يفتُتح فى السابعة مساء، بجاليرى لمسات، معرض " ملصق " للفنان عبد العزيز الوصيفي.- تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ولياو لي تشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، في السابعة مساء، معرض التصوير الزيتي تحت عنوان "جمال الصين بريشة مصرية" للفنان عبد المنعم معوض، بمركز الهناجر للفنون.- يفتتح جاليرى المشربية معرضًا رباعيا لكل من الفنانة شيماء محمود وإبراهيم البريدى وياسر جاد وسامى البلشى، وسط حضور من الفنانين والإعلاميين.- تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في السادسة مساء، اللقاء الـ60 لصالون الجّراح الثقافى لمناقشة الانتصارات المصرية عبر التاريخ والخطوط الحمراء التي وضعتها مصر للحفاظ على أمنها القومي.- يستضيف المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية للكتاب مناقشة رواية "كهف الأفكار" للكاتب الإسباني "خوسيه كارلوس سموثا"، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم.- يفتتح بمركز الهناجر للفنون، معرض فني بعنوان "جمال الصين بريشة مصرية" للفنان التشكيلي الدكتور عبد المنعم معوض، في السابعة مساء، بقاعة آدم حنين بالمركز.- يفتتح بمركز الهناجر للفنون، معرض فني بعنوان "جمال الصين بريشة مصرية" للفنان التشكيلي الدكتور عبد المنعم معوض، في السابعة مساء، بقاعة آدم حنين بالمركز.- يعرض الفيلم المصري "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، في السابعة مساء، بسينما الهناجر، والدخول مجاني مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك في إطار فعاليات نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.- يستقبل قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفل فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي قيادة المُنشد والمُبتهل "نور ناجح"، حيث تُنشد "الحضرة" باقة من الإبتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: "تشوقت روحي لشط الوادي"، "النبي صلوا عليه"، "أعد لنا ذكر الأحباب"، "مدد يا سيدة"، "النور مولده"، "النبي الغالي"، "يا جمال النبي"، "يا جمال الوجود"، "أني جعلتك في الوجود مُحدثي"، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.- ينظم جاليري بيكاسو، معرض الفنان التشكيلي مصطفى رحمة للأعمال الصغيرة بعنوان "حنين"، في تمام السابعة مساءً، بمقر الجاليرى في الزمالك، ومن المقرر أن يستمرالمعرض حتى الخميس 19 نوفمبر الجاري بمقر جاليري بيكاسو.- يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الواحدة ظهر اليوم، ندوة "فضفضة وحكي"، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة.