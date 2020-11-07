7 عمليات تجميل الأكثر انتشارا بين الفنانات

ونرصد أكثر عمليات التجميل انتشار بين الفنانات:



تصغير الأنف:

البوتوكس والفيلرز:

تجميل الأسنان:

نفخ الخدين:

نفخ الشفاه:

تكبير الثدي:

تكساس للوجه:

تجرى كثيرات من الفنانات عمليات التجميل، ولكن تختلف عمليات التجميل من فنانه إلي أخري.ويقول الدكتور محمد عبد الحفيظ استشاري جراحة التجميل في تصريحات خاصة للدستور، إن عمليات التجميل المنتشرة تعتبر استغلال للعلم، فهى تعد تغيبر للشكل كليًا ولا تكتفي بتغيير جزء فقط، لكن ما نعرفه عن عمليات التجميل انها اصلاح عيب خلقي ولكن ليس لتغيير الشكل والجسم.أما عن العمليات التي سيكون عليها اقبال أكثر هي عمليات أستغلال الأسرار الموجوده بالخلايا الدهنيه ومكوناتها ونقلها من مكان لاخر بالجسم لاغراض مختلفه خاصه الخلايا الجذعيه ستحدث ثوره جبارة في المستقبل القريب.يعتبر الأنف العضو الأكثر بروزًا في الوجه، لذلك جعل الجميع يحلم بالحصول على أنف صغير متناسق، ومن الفنانات "نوال الزغبي،اليسا، ننسي عجرم، حورية فرغلي وأمال ماهر.جلسات البوتوكس والفيلرز، لتخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر بالوجه وللحصول علي بشرة صافية ومشرقة وأكثر جمالًا، ومن الفنانات " يسرا، لبلبة، نادية الجندي".تفصيل بسيط في الوجه، يمكن أن يغيّر كثيرًا في الشكل، ومن الفنانات " أنغام، نجوي كرم، شرين عبدالوهاب، نانسي عجرم".تلجأ كثيرات من الفنانات إلي الظهور بشكل جمالي خاصة بعد اللجوء إلي تنحيف الجسم فتقوم بعملية نفخ الخدين مثل يسرا.تلجأ كثيرات من الفانات لعملية تجميل للشفاه مثل النفخ، منهن الهام شاهين، أليسا، ننسي عجرم.تكبير الثدي من العمليات البسيطة والسهلة ومضمونة النتائج أيضًا حيث تظهر نتائجها بشكل فوري، من الفناتات نانسي عجرم، هيفاء وهبي، اليسا، أمال ماهر.يتم من خلال تعرض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه، وكان اخر الفناتات التي قامت بها أمال ماهر.