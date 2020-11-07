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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

7 عمليات تجميل الأكثر انتشارا بين الفنانات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 01:15 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تجرى كثيرات من الفنانات عمليات التجميل، ولكن تختلف عمليات التجميل من فنانه إلي أخري.

ويقول الدكتور محمد عبد الحفيظ استشاري جراحة التجميل في تصريحات خاصة للدستور، إن عمليات التجميل المنتشرة تعتبر استغلال للعلم، فهى تعد تغيبر للشكل كليًا ولا تكتفي بتغيير جزء فقط، لكن ما نعرفه عن عمليات التجميل انها اصلاح عيب خلقي ولكن ليس لتغيير الشكل والجسم.

أما عن العمليات التي سيكون عليها اقبال أكثر هي عمليات أستغلال الأسرار الموجوده بالخلايا الدهنيه ومكوناتها ونقلها من مكان لاخر بالجسم لاغراض مختلفه خاصه الخلايا الجذعيه ستحدث ثوره جبارة في المستقبل القريب.

ونرصد أكثر عمليات التجميل انتشار بين الفنانات:

تصغير الأنف:
يعتبر الأنف العضو الأكثر بروزًا في الوجه، لذلك جعل الجميع يحلم بالحصول على أنف صغير متناسق، ومن الفنانات "نوال الزغبي،اليسا، ننسي عجرم، حورية فرغلي وأمال ماهر.

البوتوكس والفيلرز:
جلسات البوتوكس والفيلرز، لتخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر بالوجه وللحصول علي بشرة صافية ومشرقة وأكثر جمالًا، ومن الفنانات " يسرا، لبلبة، نادية الجندي".

تجميل الأسنان:
تفصيل بسيط في الوجه، يمكن أن يغيّر كثيرًا في الشكل، ومن الفنانات " أنغام، نجوي كرم، شرين عبدالوهاب، نانسي عجرم".

نفخ الخدين:
تلجأ كثيرات من الفنانات إلي الظهور بشكل جمالي خاصة بعد اللجوء إلي تنحيف الجسم فتقوم بعملية نفخ الخدين مثل يسرا.

نفخ الشفاه:
تلجأ كثيرات من الفانات لعملية تجميل للشفاه مثل النفخ، منهن الهام شاهين، أليسا، ننسي عجرم.

تكبير الثدي:
تكبير الثدي من العمليات البسيطة والسهلة ومضمونة النتائج أيضًا حيث تظهر نتائجها بشكل فوري، من الفناتات نانسي عجرم، هيفاء وهبي، اليسا، أمال ماهر.

تكساس للوجه:
يتم من خلال تعرض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه، وكان اخر الفناتات التي قامت بها أمال ماهر.

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