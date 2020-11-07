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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حفل وداع» لترامب فى نيويورك

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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قرر بعض سكان نيويورك، إقامة "حفل وداع" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من أن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لا يزال جاريا ولم ينجز بعد.

ووفق ما نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم السبت، فقد تجمع عشرات الأشخاص في "واشنطن سكوير بارك" في منهاتن بنيويورك، الذين على ثقة بفوز جو بايدن، وودع هؤلاء النشطاء، ترامب بالأغاني والرقص، وجرى الحدث دون مواجهات مع الشرطة.

وقالت واحدة من أنصار بايدن، لمراسل "تاس": "اليوم نحتفل بالديمقراطية، لقد انتصرت الديمقراطية. لقد عانت البلاد الكثير من الضرر، والكثير من الفساد والعنف، كان يجب على ترامب أن يرحل، وهذا ما يحدث، اليوم كما أعتقد سيحاول سحب كل الخيوط لكي يتجنب ذلك، هذا ما يحاول تحقيقه بكل هذه الدعاوى القضائية، وداعا دونالد ترامب، وداعا".

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