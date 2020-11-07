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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر: حالتا وفاة وخسائر مادية إثر اندلاع حرائق فى مناطق متفرقة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:39 ص
حريق
حريق
وكالات
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اندلعت حرائق مساء الجمعة في عدد من ولايات الجزائر تسببت في خسائر بشرية ومادية مع اقتراب بعض الحرائق من المناطق العمرانية.

وأفادت الحماية المدنية بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الحرائق بمدينة تيبازة (50 كلم) غرب العاصم، في حين تم إخماد عدة حرائق أخرى في ولاية وهران (500 كلم) غرب العاصمة وولاية شلف (150 كلم) غرب العاصمة.

وأوضحت الحماية المدنية إن وحداتها "تدخلت أيضًا من أجل إخماد عدة حرائق للغابات متواجدة على مستوى إقليم ولاية وهران، أبرزها في عين الكرمة وقديل ووادي تليلات."

وأضافت "استنادًا إلى البلاغات التي أصدرتها الحماية المدنية اليوم فإن فرقها واجهت صعوبات في إخماد حريق غابة سيدي علي ببلدية وادي قوسين التابعة لولاية الشلف بفعل الرياح التي تجتاح المنطقة".

ولم يتم الإعلان عن الأسباب الحقيقية لاندلاع الحرائق التي تسببت في حالة من القلق، خاصة وأنها في مناطق مختلفة من البلاد.

كما سجلت الحماية المدنية حرائق الليلة الماضية بمدينة بجاية (350 كلم) شرق العاصمة وولاية تلمسان (600 كلم) غرب العاصمة.

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