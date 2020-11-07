إصابة كبير موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا

أصيب مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض وأحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أحدث شخص في الدائرة الداخلية بالبيت الأبيض يصاب بالفيروس، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن»، وصحيفة نيويورك تايمز، السبت.وتشهد الولايات المتحدة أرقامًا قياسية في حالات الإصابة اليومية هذا الأسبوع، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 120 ألف حالة إصابة يوم الجمعة وحده.وكان «ميدوز»، مع ترامب، يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات، في اجتماع مع موظفي الحزب الجمهوري.وكان غالبًا ما يرى «ميدوز» بدون كمامة، على الرغم من أنه بدأ يرتدي الكمامة بشكل متزايد منذ مرض ترامب نفسه بالفيروس.