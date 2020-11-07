زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير
السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
أ.ش.أطباعة
أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزًالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية «جامو وكشمير».
وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.