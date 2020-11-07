زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، أن زلزًالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت ولاية «جامو وكشمير».وذكر المركز - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.