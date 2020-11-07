وزير الثقافة السوداني ينعي الموسيقار عثمان مصطفي

نعى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، والعاملون بالوزارة والحقل الفني والغنائي، الموسيقار السوداني عثمان مصطفى، الذي وافته المنية، الجمعة.والموسيقار الراحل أحد أبرز الفنانيين في السودان، وهو أستاذ في علم الصوتيات بكلية الموسيقي والدراما، بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وكان من الدفعات الأولى التي التحقت بمعهد الموسيقى والمسرح، حيث صقل موهبته الكبيرة بعلوم الموسيقى والغناء.ودرس الموسيقى في إيطاليا، ثم انتقل إلى مصر، حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراة، وعاد إلى السودان ليعمل استاذا للصوت في معهد الموسيقى، ليتخرج على يديه بعض رموز فن الغناء في السودان.وسجل العديد من الأغاني والأعمال الموسيقية في السودان وخارجه، وميزه صوته الأوبرالي الفخيم، حيث ترك إرثا موسيقي وغنائيا كبيرا، كما ساهم في العمل النقابي بالسودان، وشغل منصب أمين عام اتحاد الفنانين السودانيين.